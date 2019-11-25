(لبيد): نتنياهو يجرنا لحرب أهلية ويحث رجاله على النزول للشوارع والتمرد

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، (يائر لابيد)، النقاب عن مخطط يقودة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل.



ونقل موقع (ولا الإسرائيلي) عن لابيد قوله، إن نتنياهو يسعى إلى جر البلاد لحرب أهلية، من أجل الخروج من أزمة تهم الفساد التي تلاحقه.



وأضاف، "نتنياهو يحاول جرنا إلى حرب أهلية، ويحث رجاله على النزول إلى الشوارع للتمرد ضد الدولة، هذا لن يحدث".