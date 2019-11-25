أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

وادي الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضوان من (الكنيست) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين من القيادة الإسرائيلية بفرض السيادة على وادي الأردن.



ووفقاً للقناة "السابعة الإسرائيلية"، طالب عضوا الكنيست (ماتان كاهان) عن حزب اليمين الجديد و(ميكال شير) عن حزب الليكود، بفرض السيادة الإسرائيلية في وادي الأردن.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ذلك يأتي كرد على التهديدات الفلسطينية بيوم غضب بعد إعلان (بومبيو) بشأن شرعنه المستوطنات.