دولي

سيئول تطالب بيونغ يانغ بوقف نشاطها العسكري على الحدود

سيئول تطالب بيونغ يانغ بوقف نشاطها العسكري على الحدود
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن أسفها للمناورات الساحلية التي أشرف عليها وأصدر أوامرها الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وحث الجيش الكوري الجنوبي، بيونغ يانغ على الوقف الفوري للعمل العسكري الذي من شأنه إثارة التوتر بين الكوريتين، ودعا إلى عدم تكرار مثل هذا العمل مرة أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتعليقا على إشراف كيم على إطلاق قذائف ساحلية، قالت المتحدثة باسم الدفاع الكورية إن في ذلك انتهاكا للاتفاقية العسكرية التي توصلت إليها السلطات العسكرية بين الكوريتين في 19 أيلول/سبتمبر 2018.

وأشارت الوكالة الكورية الرسمية إلى أن كيم أشرف على إطلاق قذائف بالمنطقة، مؤكدة أنه أمر الفصيلة الثانية من مدفعية الساحل بالاستعداد لإصابة هدف حدده بدون توضيح هويته.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد وحدة عسكرية في الجبهة الأمامية في جزيرة تشانغ ريندو المتاخمة للحدود المشتركة مع كوريا الجنوبية وأمر بتعزيز قدراتها القتالية.

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