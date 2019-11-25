الحرس الثوري الإيراني ينشئ قوة خاصة جديدة ويكشف مهامها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن علي رزمجو، قائد الحرس الثوري الإيراني في منطقة بوشهر، جنوبي البلاد، اليوم الاثنين، عن تشكيل قوة لتسيير دوريات مكونة من قوات التعبئة (الباسيج) تحت اسم (رضويون).



وقال علي رزمجو: "إن تشكيل دوريات (رضويون) يهدف إلى مساعدة قوات الشرطة والأمن في إحلال الأمن واستتباب الهدوء في المجتمع على أن تقوم الباسيج بواجباتها بشجاعة وقوة في هذه الوحدات الجديدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "إن عملها سيكون بالتنسيق والتعاون مع قوات الشرطة والأمن والسلطات القضائية على مستوى البلاد ومحافظة بوشهر".



وصرح بأنه ينبغي إيجاد أجواء في البلاد كي يتمكن المواطن من العيش في أمن واستقرار.



وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني في منطقة بوشهر، إلى أن الاضطرابات الأخيرة كانت "فتنة عالمية تم القضاء عليها بفضل التآخي بين الشعب والمسؤولين".



وأكد أن الجمهورية الإسلامية واجهت اضطرابات كثيرة في الماضي ونجحت في صدها، مبينا أنه وفي أحداث الأسبوع الماضي كانت قوات التعبئة "الباسيج" في الساحة إلى جانب قوات الأمن والشرطة والعسكرية، وهو ما أدى إلى القضاء على الاضطرابات في مهدها.