الحكومة تقرر منع استيراد زيت الزيتون لهذا الموسم لحماية المنتوج الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الفلسطينية، في مستهل جلستها الاسبوعية، التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، منع استيراد زيت الزيتون من الخارج لهذا الموسم الماسي، لحماية المنتوج الوطني، وتكليف الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب.



وفي سياق آخر، دان رئيس الوزراء محمد اشتيه، الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم في مناطق متفرقة من -الضفة الغربية.



كما دان رئيس الوزراء اقتحام آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل تحت حماية قوات الاحتلال التي أغلقت الحرم أمام المصلين ومنعت رفع الأذان فيه، وما رافق ذلك من اعتداء على المواطنين ومنازلهم في محيط الحرم الشريف، وإغلاق المحال التجارية في المنطقة، معتبراً تلك الاعتداءات بمثابة حلقة جديدة من المخططات الهادفة للسيطرة على المواقع التاريخية والدينية والأثرية في الخليل وتزوير هويتها المعمارية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وطالب كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والدولية بفضح تلك الممارسات العنصرية وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وإلزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال للتقيد بميثاق جنيف الرابع لحماية المواطنين.



وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم رفع شكاوى من قبل المواطنين المتضررين من تلك الاعتداءات للمحاكم الوطنية، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها والتداعيات التي قد تترتب عليها، كما حمّل رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والذي اتخذ وتيرة أكبر عقب اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتشريع الاستيطان.



كما استهجن المجلس قرار إسرائيل طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية عمر شاكر، معتبرا القرار شهادة أمام العالم على خطر الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة على حقوق الإنسان في فلسطين، ورفضه لأي نوع من التوثيق والمساءلة على جرائمه.



وتوجه المجلس بالتحية إلى الشعب الفلسطيني في الذكرى الخامسة عشرة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي تحل يوم الجمعة الموافق 29 من تشرين ثانٍ الجاري.



ودعا المجلس إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابات والمؤسسات والفعاليات الوطنية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك تعبيراً عن الاحتجاج والرفض لصفقة القرن وافرازاتها على الأرض من نقل للسفارة الأميركية إلى القدس، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الأونروا، وتشريع الاستيطان.



وقرر المجلس ما يلي:



-منع استيراد زيت الزيتون من الخارج لهذا الموسم الماسي، لحماية المنتوج الوطني، وتكليف الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب.



-الموافقة على عطاء شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة بقيمة 1.5 مليون دولار.



- تخصيص مبلغ 2 مليون شيقل لمواجهة حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء.



- الموافقة على اعتماد مخصص مالي بقيمة 168 ألف دولار لرفع قدرات مركز البيانات الحكومية.



- إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية.



-المصادقة النهائية على توصيات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء بهدف تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين بكافة مؤسساته.



-المصادقة على نظام المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد.