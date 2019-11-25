الأجهزة الأمنية بغزة تحتجز وزير الاشغال محمد زيارة عند معبر (ايرز)





وبحسب الوكالة، فقد قالت الوزارة: "إن الأجهزة الامنية في قطاع غزة، احتجزوا زيارة، وصادروا هاتفه النقال، وذلك خلال عودته إلى غزة قادماً من رام الله".





رام الله - دنيا الوطناحتجزت الأجهزة الامنية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، محمد زيارة وزير الأشغال العامة والاسكان، في معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).