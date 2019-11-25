شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية بغزة تحتجز وزير الاشغال محمد زيارة عند معبر (ايرز)

الأجهزة الأمنية بغزة تحتجز وزير الاشغال محمد زيارة عند معبر (ايرز)
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت الأجهزة الامنية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، محمد زيارة وزير الأشغال العامة والاسكان، في معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وبحسب الوكالة، فقد قالت الوزارة: "إن الأجهزة الامنية في قطاع غزة، احتجزوا زيارة، وصادروا هاتفه النقال، وذلك خلال عودته إلى غزة قادماً من رام الله".

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عام لمدانة بتهمة القتل العمد

الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عام لمدانة بتهمة القتل العمد

الحكومة تقرر منع استيراد زيت الزيتون لهذا الموسم لحماية المنتوج الوطني

الحكومة تقرر منع استيراد زيت الزيتون لهذا الموسم لحماية المنتوج الوطني

صرف المنحة القطرية لـ70 ألف أسرة فقيرة بغزة الأربعاء المقبل

صرف المنحة القطرية لـ70 ألف أسرة فقيرة بغزة الأربعاء المقبل

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم

مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

هزات أرضية تضرب منطقتي الأغوار والكرك بفلسطين والأردن

هزات أرضية تضرب منطقتي الأغوار والكرك بفلسطين والأردن

&#34;الخارجية&#34; تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

"الخارجية" تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

&#34;الخارجية&#34; تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

"الخارجية" تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

شرطة البلديات تضبط عدداً من مكبرات الصوت في محافظة غزة

شرطة البلديات تضبط عدداً من مكبرات الصوت في محافظة غزة

&#34;الأوقاف&#34; تُعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية

"الأوقاف" تُعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية