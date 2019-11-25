دولي

رغم الضغوط الأميركية.. تركيا تختبر منظومة الدفاع الروسية

رغم الضغوط الأميركية.. تركيا تختبر منظومة الدفاع الروسية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن طائرات حربية من طراز (إف - 16) ستحلق فوق العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، لتجربة منظومة الدفاع الصاروخي (إس - 400) الروسية الجديدة، رغم ضغوط واشنطن على تركيا للتخلي عن هذه المنظومة.

وأحدث شراء أنقرة لمنظومة (إس-400) توترا في العلاقات مع واشنطن التي تقول إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمالي الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرة المقاتلة الأمريكية (إف-35) القادرة على التخفي عن أجهزة الرادار.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة، الأحد، أن طائرات (إف-16) وطائرات أخرى تابعة للقوات الجوية التركية ستقوم بطلعات على ارتفاعات منخفضة وعالية فوق أنقرة، يومي الاثنين والثلاثاء، لاختبار مشروع نظام للدفاع الجوي، وفق ما نقلت (رويترز).

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، ووسائل إعلام أخرى، إن الطلعات الجوية من أجل تجربة نظام رادار (إس-400)، علما أن تركيا بدأت في تسلم المنظومة الدفاعية في شهر تموز/يوليو لكنها لم تدخل العمليات حتى الآن.

ولعب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، دورا رئيسيا في هبوط الليرة بنحو 30%، خلال العام الماضي.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أنه ينبغي لتركيا "التخلص من" منظومة (إس-400) الروسية. 

وجاءت التصريحات بعدما استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض.

ووصف ترامب الاجتماع بالـ "رائع"، لكن لم يتضح ما إذا كان البلدان الشريكان في حلف شمالي الأطلسي قد حققا أي تقدم بخصوص قضية منظومة (إس-400).

وأفاد أردوغان لاحقا بأن الضغوط الأمريكية للتخلي عن منظومة (إس-400) تشكل تعديا على الحقوق السيادية.

وعلقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج الطائرات (إف-35) المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية. وهددت بفرض عقوبات بسبب الصفقة، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

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