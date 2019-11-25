تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الوحدات الاستيطانية، التي تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة في الضفة الغربية إلى 19,634 وحدة، بينها 827 شيدت منذ بداية العام الجاري.



وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، أن نحو 60% من هذه الوحدات، شيدت في مستوطنات معزولة وصغيرة، والباقي شُيد في مستوطنات مثل (أرئيل وحي جفعات زئيف وموديعين عيليت).



وخلال هذا العقد، شهد عام 2016 أعلى نسبة تشييد وحدات استيطانية بـ 3,211 وحدة، وشهد عام 2017 تشييد 1,697 وحدة.



وبينما بلغ عدد الوحدات الاستيطانية المشيدة العام الماضي 2,279 وحدة، تراجعت النسبة في العام الحالي بنسبة 27%، إلى 827 وحدة استيطانية.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.