مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم

عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً.

وأضحت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي) الحكومية، أن الصرف، عن شهر أيلول/ سبتمبر 2019، يوم غد الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في كافة فروع بنك البريد.



