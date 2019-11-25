مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً.
أعلنت وزارة المالية بغزة، بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً.
وأضحت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي) الحكومية، أن الصرف، عن شهر أيلول/ سبتمبر 2019، يوم غد الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في كافة فروع بنك البريد.
ونوهت مالية غزة، إلى أنه سيتم صرف مساعدات جرحى مسيرات العودة لاحقاً.
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