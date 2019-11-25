مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

لقي المواطن ظاهر راجح عبد الرحيم قصراوي، (53 عاماً) من الخليل، وسكان بيت لحم، مصرعه ظهر اليوم الاثنين، إثر حادث سير بين مركبة، وسائق دراجة هوائية ذات محرك كهربائي، وقع في بيت لحم.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن المواطن القصراوي، وصل لمستشفى اليمامة في بيت لحم بحالة حرجة، وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف ارزيقات، أن خبراء السير بشرطة المرور، باشروا التحقيق في ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.