هزات أرضية تضرب منطقتي الأغوار والكرك بفلسطين والأردن

ضربت اليوم الإثنين، خمس هزات ارضية منطقة البحر الميت من الجانب الأردني وبئر السبع، بدأت من الساعة 8 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي، وفق قناة (رؤيا) الأردنية، أن الهزات التي وقعت في غور حديثة في منطقة البحر الميت 2.6 درجة عند الساعة 10:02 دقيقة صباحاً، و3.3 درجة الساعة 10:07 دقيقة صباحاً و3.8 درجة الساعة 10:39 دقيقة صباحاً و3.7 درجة الساعة 10:49 دقيقة.





ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات في أعماق، تراوحت ما بين 12 كيلومتراً، و7 كيلومترات.