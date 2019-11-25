الصفدي: نُحذر من التداعيات التدميرية للإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات

حذّر أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، من التداعيات التدميرية للإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



ودعا الصفدي، في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية للعدول عن قرار اعتبار المستوطنات الإسرائيلية بأنها قانونية.



وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الخارجية الأردني، أن حل الدولتين هو الأمثل، لضمان قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.





رام الله - دنيا الوطن