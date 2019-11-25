عربي

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن جمهورية مصر العربية، تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين.

وأشار شكري إلى أن الموقف المصري، ثابت ولم يتغير، بإعتبار المستوطنات غير قانونية، ومخالفة للقانون الدولي، معرباً عن رفض بلاده للقرارات الأحادية، للقضايا المتعلقة بالحل النهائي للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

يحيى السعود: مجلس النواب الأردني قد يُعيد النظر باتفاقية وادي عربة

يحيى السعود: مجلس النواب الأردني قد يُعيد النظر باتفاقية وادي عربة

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ&#34;صفر مشاكل&#34; مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

مرشح للرئاسة الجزائرية: أسعى لـ"صفر مشاكل" مع الجيران ومكان سوريا محفوظ

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

رئيسة البرلمان البحريني: المملكة تساند أي مبادرة لإرساء الاستقرار بالعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

&#34;الخارجية&#34; تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

"الخارجية" تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية