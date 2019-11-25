الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن جمهورية مصر العربية، تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك، في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين.



وأشار شكري إلى أن الموقف المصري، ثابت ولم يتغير، بإعتبار المستوطنات غير قانونية، ومخالفة للقانون الدولي، معرباً عن رفض بلاده للقرارات الأحادية، للقضايا المتعلقة بالحل النهائي للقضية الفلسطينية.