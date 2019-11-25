هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة







رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة، يوم الإثنين 25/11/2019، مذكرة تعاون مشتركة، وذلك في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو إلى استمرار القدس المفتوحة في طرح وتدريس مساق "مكافحة الفساد: تحديات وحلول"، ضمن برامجها الأكاديمية كمتطلب جامعة اختياري للتخصصات كافة. فيما تتولى الهيئة بالتعاون مع المختصين لدى الجامعة تطوير المادة العلمية للمساق بشكل دوري وحسب الأصول.وتنص مذكرة التفاهم أيضا على تشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة، مثل الأيام الدراسية، وورش العمل والندوات، وتشجيع أعضاء الهيئات التدريسية للبحث في قضايا مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة، وتحفيز الطلبة لإعداد مشاريع تخرجهم في السياق ذاته، ومكافأة المشاريع المتميزة منها في تظاهرات علمية خاصة ينسق لها الفريقان.وتتضمن الاتفاقية أيضا التعاون المشترك بخصوص تفعيل التغطية الإعلامية لمواضيع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال فضائية القدس التعليمية في الجامعة.وقال براك أن الهيئة عملت مع معظم الجامعات والكليات الجامعية في فلسطين لزرع ثقافة مكافحة الفساد ورفضه بين الطلبة، بهدف توعيتهم بأخطار الفساد من خلال اشراكهم بالعديد من الانشطة مثل المسابقات والمناظرات واللقاءات الطلابية والمحاكم الصورية، بالإضافة الى طرح مساقين لمكافحة الفساد الاول بعنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول" الذي يستهدف الطلبة من كافة التخصصات، والثاني بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني" الذى يستهدف طلبة كليات الحقوق في الجامعات، كما تقوم الهيئة حالياً باعتماد مؤلفين لهذين المساقين سيتم طرحهما خلال الفصل الدراسي القادم.وأكد بأن طلبة الجامعات يشكلون قوة حقيقية بجانب الهيئة، حيث ركزت الهيئة بأنشطتها على الطلبة بهدف إيجاد جيل جديد رافض للفساد وقادر على محاربته، مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة القدس المفتوحة ليس وليد اللحظة، وإنما هي شراكة إستراتيجية مستمرة نجم عنها العديد من الورش واللقاءات التوعويةوالتدريبية، بالإضافة لطرح الجامعة بكافة أفرعها لمساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول" منذ سنتين، مشددا على أهمية التعاون مع فرع جامعة القدس المفتوحة في غزة لتعزيز البيئة الرافضة للفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة لدى طلبة قطاع غزة.ودعا براك رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور يونس عمرو وطاقم الجامعة الأكاديمي والإداري وطلبة مساق "مكافحة الفساد" للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد بعنوان ""نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول 2019بدوره أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو خلال كلمة ترحيبية اهمية هذه المذكرة، مشيرا إلى انها تمثل نواة علاقة حقيقية وتبادل لخبرات قيمة بين الطرفين، مثمناً دور هيئة مكافحة الفساد في تجسيد المفاهيم كالنزاهة والشفافية والمساءلة لدى الاجيال وخلق بيئة فلسطينية رافضة للفساد.وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الفساد بجميع اشكاله، وقال "نحن كاكاديميين يوجد علينا دور للتوعية بجانب الهيئة في تعميم النزاهة والشفافية للأجيال القادمة"، وأضاف "إن العدل والحق نقيضان للفساد، وإن جامعة القدس المفتوحة سعيدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتدريس مساقات تسهم في محاربة الفساد، وفي تعريف طلبة فلسطين وقادتها المستقبليين بأهمية محاربة الفساد وكيفية وضع حد له".وبين عمرو أن الجامعات الفلسطينية وقعت مع الهيئة اتفاقيات لتدريس مقررات علمية لمكافحة الفساد تتمثل بمقرر عام لكل الطلبة ومقرر خاص لطلبة كليات الحقوق، وتابع: "نحن في جامعة القدس المفتوحة كنا أول من طرح المقررين وعممهما، وتفوقنا في أننا استطعنا طرح المقررين في غزة، وهذا لم يحصل في الجامعات الشقيقة".وبعد توقيع الإتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع جامعة القدس المفتوحة ورشة عمل توعوية لطلبة الجامعة في فرع رام الله، لتعريف الطلبة بآلية مكافحة الفساد وأنشطة الهيئة.وأشار مدير فرع رام الله والبيرة في جامعة القدس المفتوحة الدكتور حسين حمايل إلى ضرورة مشاركة الطلبة والكوادر التعليمية في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا على مشاركة الجامعة بطلابها وكوادرها وطواقمها الإدارية والتعليمية في المؤتمر بأيامه الثلاث.من جانبه أكد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد خلال الورشة على أن مكافحة الفساد مهمة جماعية تشاركية يقع عاتقها على جميع ابناء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة تعاون جميع المواطنين مع الهيئة من خلال تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات فساد.واستعرض أهم ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢، مركزا على محاور المواطنة والإصلاح والتمكين.بدوره أكد عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية الدكتور ذياب جرار على أهمية التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى ان الجامعة تطرح مساق مكافحة الفساد كمساق اختياري لجميع طلبة الجامعة، حيث إلتحق به الآف الطلبة منذ طرحه قبل ثلاثسنوات، مشيدا بعمل الهيئة والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها بالرغم من كل المعيقات.وفي الختام أجاب ممثلوا الهيئة على أسئلة الطلبة والكادر الإداري والأكاديمي المتعلقة بآلية عمل الهيئة، واختصاصاتها، وأنشطتها، وطريقة تقديم الشكاوى والبلاغات من خلالها.