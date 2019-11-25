المالكي: الإدارة الأمريكية اتخذت تسعة قرارات منحازة للاحتلال





وأوضح المالكي في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الاثنين، أن القرار الأمريكي بشأن المستوطنات غير قانوني، بل سياسي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الانحياز الأعمى غير المسبوق لإسرائيل.



وأشار المالكي، إلى أن إسرائيل، تستخف بالقرارت الدولية الخاصة بالاستيطان، وأن الإدارة الأمريكية تحاول تعزيز الوضع الانتخابي لترامب على حساب الشعب الفلسطيني، داعياً في الوقت ذاته، لتنسيق المواقف العربية للرد على الإعلان الأمريكي بقانونية الاستيطان.





وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، بعقد اجتماع عاجل للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف؛ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية، والرد عليها، مشدداً على ضرورة حشد الجهود العربية للعمل مع الشركاء الدوليين؛ لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم.

رام الله - دنيا الوطنأكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية، اتخذت تسعة قرارات منحازة للاحتلال الإسرائيلي، في إطار ما يسمى بـ (صفقة القرن) والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.