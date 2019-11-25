"الصحة" بغزة تُعلن عن تسجيل عدد من حالات مرض الحصبة بالقطاع





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه ذات المرض والذي سبق، وأن أُعلن عن وجوده في عدد من دول الإقليم المحيط.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات، مبينة أنه تم التعامل معها، وفق الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة عالمياً في ذات المجال.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين عن تسجيل عدد من حالات مرض الحصبة في القطاع.