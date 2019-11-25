شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء



وأكدت حمد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، عن أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، لإنهاء العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.



وأضافت: أن أول المطالب، هي انتخابات حرة نحتكم فيها للمواطنين، ومن قلب القدس، أوجه رسالة واضحة إلى حركة حماس، فالسيد الرئيس محمود عباس، كان واضحاً مع إنهاء الانقسام، وتعزيز اللحمة، والاحتكام لأبناء الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات، ونحن معه، ومعه أيضاً في معركته ضد عنجهية الاحتلال والإدارة الأميركية.



وشكرت وزيرة شؤون المرأة، كل من حضر لهذا اليوم، وأكدت مواصلة النضال لإقرار كل التشريعات القانونية، ومنها قانون حماية الأسرة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات.





وقالت: سنكمل طريقنا بالشراكة مع كل المؤيدين والمناصرين للشعب الفلسطيني، والحق الفلسطيني على أرضه في إطار رؤية القيادة الفلسطينية لقيم العدالة والمساواة.



هذا وكانت جامعة غزة، قد تزينت بأعلام فلسطين وبالبالونات والرايات برتقالية اللون، التي ترمز إلى حملة إنهاء العنف ضد النساء، حيث بدأت فعاليات المهرجان بمؤتمر صحفي، أعلنت حمد من خلاله إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء،معبرة عن عميق شكرها وتقديرها لجامعة غزة، وكل من ساهم، وشارك في إنجاح إطلاق فعاليات الحملة.





يذكر، أن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء تنطلق في كل عام من تاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى تاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر الذي يصادف اليوم العالي لحقوق الإنسان.



وانتهى الاحتفال بتوقيع وثيقة بمناهضة العنف ضد المرأة من قبل الحضور، وتم إطلاق البالونات البرتقالية، وألوان العلم الفلسطيني، التي تحمل شعارات مناهضة العنف ضد النساء، إلى عنان السماء، وعدد من الفقرات الفنية والتراثية.



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أطلقت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة من جناحي الوطن، بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمؤسسات والمراكز النسوية، الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة "حملة 16 يوماً" تحت شعار (إنهاء الاحتلال= إنهاء العنف)، بحضور ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والأطر النسوية، ولفيف من الشخصيات الأكاديمية والاعتبارية والوجهاء والمخاتير، وحشد كبير من النساء في جبل البابا- القدس وجامعة غزة- غزة.