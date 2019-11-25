شرطة البلديات تضبط عدداً من مكبرات الصوت في محافظة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، بالتعاون مع موظفي البلدية، عدداً من مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة المتجولون في ساعات مبكرة في الأحياء السكنية.



وأوضح العقيد جهاد حمادة، مدير شرطة البلديات في محافظة غزة، أن منع مكبرات الصوت لا زالت مستمرة، لأنها باتت تسبب إزعاجاً مستمراً لكافة المواطنين، لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال منهم.



ونوه العقيد حمادة، إلى أنه سيتم استخدام كافة الإجراءات القانونية بحق من يستخدم مكبرات الصوت، مسبباً ازعاجاً وضرراً للمواطنين.