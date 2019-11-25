"الأوقاف" تُعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية 2020مـ / 1441هـ، للتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون للحج، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1-12 -2019 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12-12-

2019 .



وأوضح أبو الرب، أن عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 425 تجمعاً سكانياً موزعين على محافظات الوطن، وأن باقي التجمعات السكانية التي لم يفتح بها التسجيل، فإنه سيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي وفق القرعة التي أجريت سابقاً بما يتناسب والحصة المقررة له تمهيداً للإعلان عن الأسماء حسب الأصول.



وفيما يتعلق بموعد بدء التسجيل للحج للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) قال أبو الرب: أنه سيتم لاحقا الإعلان عن موعد بدء التسجيل للحج لهم، وأن الوزارة تتابع كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التسجيل من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.



جاء ذلك، خلال افتتاح أبو الرب ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للحج والعمرة، لمناقشة آلية تسجيل الحجاج لهذا الموسم بمشاركة مدراء الأوقاف وطواقم العمل المطلوبة والإدارة العامة للشؤون المالية.



وأوضح، أن مناقشة قضايا التسجيل للحج في هذا الوقت وبشكل مبكر، سيعود بالفائدة على حجاج بيت الله الحرام، وخاصة اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له.



وبيّن أنه وبتوجيهات الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء قامت الوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الالكترونية، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.



كما أشاد أبو الرب بدور الحكومة الفلسطينية، خاصة بما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق باستئجار سكن الحجاج ووسائل نقلهم.



بدوره، قدم الشيخ سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة لمحة عن التعليمات الإدارية والمالية للحج، وكافة التعليمات المنظمة لآلية التسجيل، والتي سيتم العمل بها في موسم الحج الحالي.



وبين أنه وبسبب تزايد أعداد المناطق التي سيفتتح فيها التسجيل وكثافة أعداد المواطنين الراغبين بالتسجيل، فان الادارة العامة للحج والعمرة ستعمل على فتح باب التسجيل بشكل موسع، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن التسجيل سيتم في مراكز المحافظات في مقار مديريات الأوقاف وبعدها سيتم التعامل مع جميع الاسماء بعد الانتهاء من عملية التسجيل تحضيراً لإجراء القرعة الإلكترونية في مقر الوزارة.



كما أكد الأشقر، أن التسجيل سيكون لمرة واحدة فقط، ولن يوخذ بعين الاعتبار في الأعوام القادمة، وسيكون فقط لمن لم يؤد الفريضة سابقاً.



وشدد الأشقر على ضرورة أن يكون عنوان الذين يرغبون بالتسجيل لأداء الفريضة حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية، علماً أن التسجيل هو لحملة الجواز الفلسطيني فقط، مضيفاً إلى أن التسجيل سيكون من خلال أصحاب العلاقة المذكورين في الطلب ويمنع التعامل مع الأقارب أو المندوبين.