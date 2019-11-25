شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تُعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية

"الأوقاف" تُعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية 2020مـ / 1441هـ، للتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون للحج، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1-12 -2019 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12-12-
2019 .

وأوضح أبو الرب، أن عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 425 تجمعاً سكانياً موزعين على محافظات الوطن، وأن باقي التجمعات السكانية التي لم يفتح بها التسجيل، فإنه سيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي وفق القرعة التي أجريت سابقاً بما يتناسب والحصة المقررة له تمهيداً للإعلان عن الأسماء حسب الأصول.

وفيما يتعلق بموعد بدء التسجيل للحج للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) قال أبو الرب: أنه سيتم لاحقا الإعلان عن موعد بدء التسجيل للحج لهم، وأن الوزارة تتابع كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التسجيل من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك، خلال افتتاح أبو الرب ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للحج والعمرة، لمناقشة آلية تسجيل الحجاج لهذا الموسم بمشاركة مدراء الأوقاف وطواقم العمل المطلوبة والإدارة العامة للشؤون المالية.

وأوضح، أن مناقشة قضايا التسجيل للحج في هذا الوقت وبشكل مبكر، سيعود بالفائدة على حجاج بيت الله الحرام، وخاصة اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له.

وبيّن أنه وبتوجيهات الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء قامت الوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الالكترونية، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما أشاد أبو الرب بدور الحكومة الفلسطينية، خاصة بما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق باستئجار سكن الحجاج ووسائل نقلهم.

بدوره، قدم الشيخ سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة لمحة عن التعليمات الإدارية والمالية للحج، وكافة التعليمات المنظمة لآلية التسجيل، والتي سيتم العمل بها في موسم الحج الحالي.

وبين أنه وبسبب تزايد أعداد المناطق التي سيفتتح فيها التسجيل وكثافة أعداد المواطنين الراغبين بالتسجيل، فان الادارة العامة للحج والعمرة ستعمل على فتح باب التسجيل بشكل موسع، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن التسجيل سيتم في مراكز المحافظات في مقار مديريات الأوقاف وبعدها سيتم التعامل مع جميع الاسماء بعد الانتهاء من عملية التسجيل تحضيراً لإجراء القرعة الإلكترونية في مقر الوزارة.

كما أكد الأشقر، أن التسجيل سيكون لمرة واحدة فقط، ولن يوخذ بعين الاعتبار في الأعوام القادمة، وسيكون فقط لمن لم يؤد الفريضة سابقاً.

وشدد الأشقر على ضرورة أن يكون عنوان الذين يرغبون بالتسجيل لأداء الفريضة حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية، علماً أن التسجيل هو لحملة الجواز الفلسطيني فقط،  مضيفاً إلى أن التسجيل سيكون من خلال أصحاب العلاقة المذكورين في الطلب ويمنع التعامل مع الأقارب أو المندوبين.

أخبار ذات صلة

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم

مالية غزة تُعلن موعد صرف مساعدات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

هزات أرضية تضرب منطقتي الأغوار والكرك بفلسطين والأردن

هزات أرضية تضرب منطقتي الأغوار والكرك بفلسطين والأردن

&#34;الخارجية&#34; تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

"الخارجية" تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

المالكي: الإدارة الأمريكية اتخذت تسعة قرارات منحازة للاحتلال

المالكي: الإدارة الأمريكية اتخذت تسعة قرارات منحازة للاحتلال

&#34;الصحة&#34; بغزة تُعلن عن تسجيل عدد من حالات مرض الحصبة بالقطاع

"الصحة" بغزة تُعلن عن تسجيل عدد من حالات مرض الحصبة بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

تقرير إسرائيلي: 20 ألف وحدة استيطانية شُيدت خلال العقد الحالي

&#34;الخارجية&#34; تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

"الخارجية" تطالب العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة توقعان مذكرة تعاون مشتركة

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

المركز الفلسطيني يُصدر بياناً بشأن فتوى بتحريم نشاط فرقة (صول باند)

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

(أونروا) تُصدر تقريراً يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة بغزة

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

شؤون المرأة تُطلق فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

يحيى السعود: مجلس النواب الأردني قد يُعيد النظر باتفاقية وادي عربة

يحيى السعود: مجلس النواب الأردني قد يُعيد النظر باتفاقية وادي عربة