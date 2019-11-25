مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

أصدر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، بياناً بشأن المشاركة في مسيرات منددة بالسياسة الإسرائيلية والأمريكية.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



في ظل التوجهات والقرارات الأخيرة من قِبل الإدارة الأمريكية والقاضية بشرعنة المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية على خلاف قرارات الشرعية الدولية التي تَعتبر هذه المستوطنات غير قانونية، إضافة إلى الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها على مقدسات الشعب الفلسطيني ومقدراته، والمتمثلة مؤخراً في محاولة مجموعة من المستوطنين الاستيلاء على أرض المسكوبية في مدينة الخليل والمحاولات المتكررة لجنود الاحتلال ومستوطنيه انتهاك حرمات المقدسات الاسلامية في الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى.





فإن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يؤكد رفضه التام لهذه الاجراءات داعياً المؤسسات الدولية للوقوف في وجه الاحتلال الغاشم ومنعه من تنفيذ مخططاته الاستعمارية الجشعة والمنافية لكافة المواثيق الدولية .



ومن هنا فإن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفصائلة إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال الصهيوني لمنعه من تنفيذ مخططاته الاستيطانية وللتعبير عن رفضنا للقرارات الأمريكية المنافية للشرعية الدولية.



ويدعو الجميع للمشاركة في فعاليات يوم الغضب يوم غد الثلاثاء الموافق 26/11/2019م ويعلن عن تعليق الدوام في كافة جامعات الوطن يوم غد الثلاثاء الموافق 26/11/2019 من بداية الفعاليات الساعة (11:30).

رام الله - دنيا الوطن