الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل













رام الله - دنيا الوطنأتلفت مديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل بالشراكة مع لجنة السلامة العامة في المحافظة والجهات ذات الاختصاص (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر2019، بسبب تآكل الجسم المعدني للاسطوانات، وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ما يشكل خطر الاشتعال، وتسرب للغاز المسال منها.وتمت عملية الإتلاف في مركز دفاع مدني دورا، بقص صمامات الاسطوانات وتطبيق جسمها باستخدام باجر، بإشراف طاقم الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، حيث تم ضبط هذه الاسطوانات والتحفظ عليها خلال الجولات الميدانية لطواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة والشركاء في محافظة الخليل.