رئيس جامعة الأقصى: لا وجود لمشاكل داخلية.. وإطار العاملين يَرُد

خاص دنيا الوطننفى الدكتور أيمن صبح، رئيس جامعة الأقصى في قطاع غزة، وجود أية مشاكل داخل الجامعة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن كافة الأمور، تسير بشكل طبيعي.وقال صبح لـ"دنيا الوطن": "لا توجد أية مشاكل داخل الجامعة، والدراسة منتظمة، والأمور تسير بشكل طبيعي".بدوره، أصدر الإطار الممثل للعاملين بجامعة الأقصى، بياناً صحفياً، أكد فيه أن الدوام سيكون طبيعياً غداً الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء، وذلك لإعطاء فرصة لإقرار الحقوق المشروعة.ونفى الإطار في بيانه، التوصل لأي اتفاق مع رئاسة الجامعة، حول الحقوق المقررة، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار بيان صحفي غداً الاثنين، يوضح الفعاليات القائمة ومواعيدها والمستجدات الطارئة، وما لم يتحقق من مطالب العاملين.وأهاب الإطار، بالعاملين للارتقاء لروحة الأخوة والتسامي، عما يزيد الفرقة والشقاق، مطالباً اللجنة الاجتماعية بالجامعة، بالتدخل لسحب الدعوى في النيابة العامة والاحتكام للأطر الادارية داخل الجامعة.