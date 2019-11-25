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شؤون فلسطينية

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال
وزارة الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار إسرائيل طرد ممثل (هيومن رايتس ووتش) عمر شاكر، بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت أكثر من 18 شهراً، واعتبرته إمعاناً من دولة الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان.

وطالبت الخارجية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الاثنين، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص.

وقالت: تحاول إسرائيل بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم، وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفي معاذ عمارنة، أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة؛ للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.

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