هيئة مسيرات العودة: نُؤكد على استمرارية المسيرات بطباعها السلمي والشعبي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على استمرارية مسيرات العودة بطباعها السلمي والشعبي.



وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماع فصائلها: "المسيرات مستمرة بطباعها السلمي والشعبي، وستبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبل بعنوان (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)".