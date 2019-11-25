هيئة مسيرات العودة: نُؤكد على استمرارية المسيرات بطباعها السلمي والشعبي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على استمرارية مسيرات العودة بطباعها السلمي والشعبي.
وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماع فصائلها: "المسيرات مستمرة بطباعها السلمي والشعبي، وستبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبل بعنوان (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)".
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على استمرارية مسيرات العودة بطباعها السلمي والشعبي.
وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماع فصائلها: "المسيرات مستمرة بطباعها السلمي والشعبي، وستبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبل بعنوان (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)".
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