عاجل

  • التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

  • شرطة البلديات تضبط عدد من مكبرات الصوت في محافظة غزة

شؤون فلسطينية

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور رأفت لبد، المدير العام لمستشفى حمد للتأهل والأطراف الصناعية في قطاع غزة: إن وفداً طبياً قطرياً وصل قطاع غزة اليوم، وبدأ بإجراء عمليات زراعة القوقعة لـ 14 طفلاً ممن لديهم إعاقة سمعية.

وأضاف لبد: أن الوفد الطبي القطري ضم كلاً من استشاري جراحة زراعة القوقعة، ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مؤسسة حمد الطبية، د. عبد السلام القحطاني، استشاري جراحة القوقعة، ورئيس وحدة جراحة الأذن في مؤسسة حمد الطبية، د. علي السعدي، ورئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، د. خالد عبد الهادي.

وأوضح، أن مهمة الفريق الطبي القطري ليس فقط إجراء عمليات، ولكن تدريب الكادر الفلسطيني المحلي على إجراء مثل هذه العمليات النوعية بشكل كامل ودقيق، وحسب البرتوكولات العالمية.

وأشار إلى تدريب كادر طبي فلسطيني على مثل هذه العمليات مثل الدكتور محمد مراد، والذي شق طريقه في هذا المجال، وبدأ تدريب الكادر المحلي، ويتم الآن إجراء علمية زراعة القوقعة في مستشفى القدس بغزة، صباح اليوم.

وذكر، أن الفريق الطبي بدأ بإجراء عمليات زراعة القوقعة لـ 14 طفلاً، وهو الفوج الثامن "ورود السلام" والتي تبعث الأمل لهذه الأسر بإعادة حاسة السمع لهؤلاء الأطفال للانخراط بالمجتمع.

وحول معايير اختيار الحالات، قال لبد "يجب أن يكون العمر أقل من 6 سنوات، وأن يستجيب للمؤثرات الخارجية، وأن تكون أسرته قادرة على رعايته، وأن يكون بحالة صحية جيدة، ليتم زراعة القوقعة".

ولفت لبد إلى تكلفة مثل هذه العمليات لا تقل عن 15 ألف دولار، مشيراً إلى أن ثمن القوقعة مرتفع، ويتم شراؤها من خارج فلسطين، مضيفاً: "تم اجراء 166 عملية على مدار العامين الماضيين، وجميع العمليات تكللت بالنجاح"، مشيراً إلى وجود 2000 طفل بحاجة لزراعة القوقعة"، مهيباً بكافة المؤسسات العاملة بهذا المجال تقديم الدعم للأطفال، سواء بتركيب القواقع أو المساهمة بمراحل تأهيل الأطفال.

يذكر أن برنامج زراعة القوقعة الفوج الثامن- فوج ورود السلام، يتم برعاية وزارة الصحة الفلسطينية- بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي- بالتعاون مع جمعية الأمل لزارعي القوقعة، وجمعية إعمار للتنمية والتأهيل بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، وتجرى العمليات في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تحت إشراف وتنفيذ مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وصندوق قطر للتنمية واللجنة القطرية لإعمار غزة.

وجدير بالذكر، أنه بدأ عمل المستشفى في نيسان/ أبريل الماضي بتمويل من صندوق قطر للتنمية.








أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

&#34;الشعبية&#34; تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

"الشعبية" تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

&#34;الشعبية&#34; تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

"الشعبية" تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"