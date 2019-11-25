تركيا تختبر صواريخ "S 400" بمقاتلات "F16"

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (Milliyet)، أن أنقرة ستبدأ اليوم اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي (S400)، وسيتم لهذا الغرض إطلاق مقاتلات (F16) وطائرات أخرى في الأجواء.



وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي (S 400) التي اشترتها أنقرة مؤخرا من روسيا والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي.



وقال بيان صادر عن إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة (F16) وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة".



وبدأت عملية تسليم (S 400) لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف تموز/ يوليو الماضي.