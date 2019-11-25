بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



رابط كشف (11/25):



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.وأفادت وزارة الداخلية، أن السفر للحافلات الثانية حتى الخامسة من كشف (11/25).وطالبت الراغبين بالسفر بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وبضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وذكرت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.