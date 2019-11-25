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شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين إصليح وأبو عمرة

نقابة الصحفيين تستنكر إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين إصليح وأبو عمرة
الصحفي حسن اصليح
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين بشدة، إطلاق الاحتلال الإسرائيلي، النار بشكل كثيف على الزميلين، حسن إصليح، وأشرف أبو عمرة، شرقي خانيونس، خلال إعداد تقرير مصور على صيد الطيور بالمنطقة الشرقية.

وقال إصليح وأبو عمرة في إفادة لنقابة الصحفيين، إن جنود الاحتلال، أطلقوا النار بشكل معتمد عليهما من الأسلحة الرشاشة، فور بدء عملية التصوير، وإجراء اللقاء مع المزارعين، حيث أجبروا على ترك المكان، نتيجة إطلاق النار عليهما، وترك معدات التصوير بالمكان، حيث تمت إعادتها لهم من بعض المواطنين.

وأكد المواطنون، أن قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يقترب أقل من 300 متر من السياج الأمني، الذي أقامه الاحتلال بالمنطقة.

وتحمل نقابة الصحفيين، الاحتلال، مسؤولية هذا الاعتداء، خاصة أن الزملاء، التزموا بالملابس الخاصة بالصحفيين، والتي تكشف طبيعة عملهما، حيث تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والطواقم الصحفية في الأيام الماضية.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، باستنكار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في دولة فلسطين.

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