عاجل

  • شرطة البلديات تضبط عدد من مكبرات الصوت في محافظة غزة

دولي

كيم جونغ أون يطلق تصريحًا غريبًا على الحدود بين الكوريتين

كيم جونغ أون يطلق تصريحًا غريبًا على الحدود بين الكوريتين
رام الله - دنيا الوطن
زار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، نقطة عسكرية في جزيرة تشانيندو على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

ووفق الوكالة الكورية الشمالية المركزية، فقد أكد كيم جونغ أون، أنه "من الضروري إجراء تحضيرات شاملة على الصعيدين السياسي والإيديولوجي، وكذلك من الناحية المادية والتقنية، وإجراء مناورات على مستوى عالٍ تحاكي الظروف العملية والواقعية والظروف القتالية الحقيقية، حتى  نتمكن من التعامل مع أي مهمة عملية ومهمة قتالية".

وتم عقد القمة الشهيرة  بين الكوريتين في بيونغ يانغ، في شهر أيلول/ سبتمبر 2018،  بعد قطيعة دامت منذ الحرب التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية عام 1950، استمرت حتى عام 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار، دون توقيع معاهدة سلام بين الكوريتين حتى الآن.

أخبار ذات صلة

تركيا تختبر صواريخ &#34;S 400&#34; بمقاتلات &#34;F16&#34;

تركيا تختبر صواريخ "S 400" بمقاتلات "F16"

قتلى بسيول عارمة في فرنسا

قتلى بسيول عارمة في فرنسا

وزير إسرائيلي: الإسرائيليون يستطيعون زيارة الخليج العام المقبل

وزير إسرائيلي: الإسرائيليون يستطيعون زيارة الخليج العام المقبل

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

زعيم حزب شاس: نتنياهو &#34;رسول شعب إسرائيل&#34;

زعيم حزب شاس: نتنياهو "رسول شعب إسرائيل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

&#34;الشعبية&#34; تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

"الشعبية" تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

نقابة الصحفيين تستنكر إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين إصليح وأبو عمرة

نقابة الصحفيين تستنكر إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين إصليح وأبو عمرة

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"