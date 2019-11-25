عاجل

  • نقابة الصحفيين تستنكر إطلاق الاحتلال النار على الصحفيين اصليح و ابو عمره

دولي

قتلى بسيول عارمة في فرنسا

قتلى بسيول عارمة في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الفرنسية أنها عثرت على 4 جثث بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.

وقالت شرطة منطقة فار في بيان إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص، الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة وعلى جثتين في تنورين.

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصا آخر عمره 77عاما مفقود منذ صباح السبت في منطقة سان أنطوان دي فار.

وفاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا، مما أدى لخسائر ضخمة، إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجارا وسيارات وقوارب.

واستمر سقوط الأمطار في المنطقة، الأحد، لكن بصورة أقل حدة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان أن تهدأ السيول خلال يوم الاثنين.

وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى منطقة فار لتفقد الضحايا والحديث مع عمال الإنقاذ.

أخبار ذات صلة

كيم جونغ أون يطلق تصريحًا غريبًا على الحدود بين الكوريتين

كيم جونغ أون يطلق تصريحًا غريبًا على الحدود بين الكوريتين

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب

نتنياهو يتفق مع رئيس مركز (الليكود) على إجراء انتخابات داخلية وساعر يُرحّب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية بالليكود وبوادر صراع داخل الحزب

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

شاهد: معلمة رياض أطفال إسرائيلية تثير ضجة بعد إهانتها لنتنياهو

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

نتنياهو: سنحبط محاولات إيران تحويل العراق واليمن لقواعد لإطلاق صواريخها

زعيم حزب شاس: نتنياهو &#34;رسول شعب إسرائيل&#34;

زعيم حزب شاس: نتنياهو "رسول شعب إسرائيل"

مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

القضاء البريطاني يتهم إيرلنديا في قضية (شاحنة الجثث)

القضاء البريطاني يتهم إيرلنديا في قضية (شاحنة الجثث)

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

بحر يُدين دعم البرلمان الهولندي للمستوطنات

بحر يُدين دعم البرلمان الهولندي للمستوطنات

وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لـ&#34;يوم الغضب&#34; بالضفة الغربية

وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لـ"يوم الغضب" بالضفة الغربية

الخضور: مليون طالب سيتلقون محاضرات توعوية غداً بخطورة القرارات الأمريكية بشأن المستوطنات

الخضور: مليون طالب سيتلقون محاضرات توعوية غداً بخطورة القرارات الأمريكية بشأن المستوطنات

تيسير خالد يدعو لأوسع مشاركة في مسيرات الغضب ضد السياسة الأميركية

تيسير خالد يدعو لأوسع مشاركة في مسيرات الغضب ضد السياسة الأميركية

اشتيوي يدعو المواطنين لإنهاء &#34;يوم الغضب&#34; بالطرق الالتفافية والحواجز العسكرية

اشتيوي يدعو المواطنين لإنهاء "يوم الغضب" بالطرق الالتفافية والحواجز العسكرية

الجبور يُعلن عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى غداً الثلاثاء

الجبور يُعلن عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى غداً الثلاثاء

نابلس: الفصائل والقوى الوطنية تنظم مسيرة مركزية غداً الثلاثاء في &#34;يوم الغضب&#34;

نابلس: الفصائل والقوى الوطنية تنظم مسيرة مركزية غداً الثلاثاء في "يوم الغضب"

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"