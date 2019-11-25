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40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس
رام الله - دنيا الوطن
تحول مرض السرطان إلى آفة تفتك بأرواح العشرات من التونسيين سنويا، وسط عجز لمؤسسات الصحة العمومية منها والخاصة عن احتواء الأعداد المتزايدة للمصابين بهذا المرض.

ووفق (سبوتنيك) فإن منظمات وجمعيات صحية تونسية دقت ناقوس الخطر في الآونة الأخيرة، بعد أن لفتت الجمعية التونسية لمكافحة السرطان النظر إلى أن عدد الإصابات بلغ يوميا 40 حالة جديدة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما يعني أن تونس تسجل سنويا ما يصل إلى 18 ألف حالة جديدة، فيما يتوقع الأطباء ارتفاع العدد إلى 24 ألف إصابة في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وأرجع رئيس قسم الجراحة في معهد صالح عزيز المتخصص في مراقبة وتشخيص ومعالجة السرطانات، الدكتور خالد الرحال، هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، ترتبط أساسا بتطور عدد السكان الذي سيفضي ضرورة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان، فضلا عن تغير تركيبة العمران البشري، مع تزايد معدل الأعمار فوق الستين سنة مقابل تراجع فئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.

ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها الرحال، ارتفاع نسبة الأمل في الحياة لدى التونسيين، التي بلغت 80 سنة لدى النساء و75 سنة لدى الرجال، بعد أن كانت لا تتجاوز 50 سنة في فترة ما بعد الاستقلال.

تضاف إلى ذلك التغيرات التي طرأت في نمط الحياة والعادات الغذائية وارتفاع معدلات السمنة والتدخين واستخدام المواد الكيماوية، إلى جانب التغيرات البيئية والتلوث، وهي عوامل تمثل وفقا للرحال، أرضا خصبة لانتشار الأمراض السرطانية.

ويمثل سرطان الثدي، الصنف الأكثر انتشارا بين النساء بما نسبته 30% من حجم الإصابات، أي ما يعادل 2500 إصابة جديدة سنويا، فيما ينتشر سرطان الرئة عند الرجال بنسبة 22%، نتيجة ارتفاع عدد المدخنين إلى أكثر من نصف الذكور، وفقا لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية الذي صنف تونس في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة المدخنين.

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