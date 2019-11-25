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جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين من جهة، ومؤيدين لحزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، في العاصمة بيروت في الساعات الأولى من فجر الاثنين.

ووفق شبكة (سكاي نيوز)، فقد تدخل أفراد من الجيش اللبناني لتشكيل حاجز يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين على طريق جسر الرينغ الرئيسي، وسط تراشق الطرفين بالحجارة، التي تناثرت على الطريق، كما اضرمت النيران بدراجة نارية.

 وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض أفراد الأمن اللبناني بجروح طفيفة ومتوسطة.

 وذكر الدفاع المدني اللبناني على حسابه في (تويتر) أنه قدم إسعافات أولية لخمسة أفراد عانوا من "إصابات مختلفة".

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