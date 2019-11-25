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المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس تونس الأسبق، المنصف المرزوقي، اعتزاله الحياة السياسية.

وخلال كلمة مصورة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، قال المرزوق: إنه قرر الانسحاب من رئاسة حزب (حراك تونس الإرادة)، وكذلك من الساحة السياسية، على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خسر فيها لصالح المستقل قيس سعيد.

وأضاف المرزوقي: "سأبقى مُلتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".

يشار إلى أن المرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الرابع (2011- 2014)، وأول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا، ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء مدة ولايته.

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