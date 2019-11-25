المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس تونس الأسبق، المنصف المرزوقي، اعتزاله الحياة السياسية.
وخلال كلمة مصورة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، قال المرزوق: إنه قرر الانسحاب من رئاسة حزب (حراك تونس الإرادة)، وكذلك من الساحة السياسية، على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خسر فيها لصالح المستقل قيس سعيد.
وأضاف المرزوقي: "سأبقى مُلتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".
يشار إلى أن المرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الرابع (2011- 2014)، وأول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا، ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء مدة ولايته.
أعلن رئيس تونس الأسبق، المنصف المرزوقي، اعتزاله الحياة السياسية.
وخلال كلمة مصورة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، قال المرزوق: إنه قرر الانسحاب من رئاسة حزب (حراك تونس الإرادة)، وكذلك من الساحة السياسية، على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خسر فيها لصالح المستقل قيس سعيد.
وأضاف المرزوقي: "سأبقى مُلتزما بكل قضايا شعبي وأمتى التي سأواصل خدمتها بما أستطيع بطرق وفي مجالات أخرى".
يشار إلى أن المرزوقي هو رئيس الجمهورية التونسية الرابع (2011- 2014)، وأول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا، ويسلم السلطة ديمقراطيا بعد انتهاء مدة ولايته.
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