عاجل

  • التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

  • شرطة البلديات تضبط عدد من مكبرات الصوت في محافظة غزة

شؤون فلسطينية

بحر يُدين دعم البرلمان الهولندي للمستوطنات

بحر يُدين دعم البرلمان الهولندي للمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
دان أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي، بغزة، دعم البرلمان الهولندي للمستوطنات "الصهيونية" ورفضه التساوق مع الحملة الأوروبية لمقاطعة البضائع من المستوطنات "الصهيونية" ومجاهرته بدعم وتعزيز بضائع المستوطنات خلافاً للموقف الأوروبي العام، الذي يدعو إلى مقاطعة هذه البضائع، ولا يتعاطى معها بحكم صدورها عن مستوطنات غير شرعية، حسب القوانين الدولية.

واعتر بحر في بيان صحفي اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، موقف البرلمان الهولندي، بدعم المستوطنات "الصهيونية" طعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الموقف الشاذ، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية والإنسانية، واصطفافاً فجاً إلى جانب الاحتلال "الصهيوني" الذي يحتل أرضنا الفلسطينية، وينهب ويسرق المزيد منها صباح مساء، ويمارس القهر والبغي والعدوان، ضد أبناء شعبنا، وبقتل النساء والأطفال والشيوخ، ويرتكب المجازر بحق العائلات الآمنة، ويبيدها عن بكرة أبيها، دون أي ذرة رحمة، ودون أثارة من إنسانية أو ضمير.

ودعا بحر البرلمان الهولندي إلى مراجعة مواقفه الداعمة للاحتلال وللاستيطان والمستوطنات "الصهيونية" والتراجع عنها، مضيفاً أن التمسك بهذا الموقف من شأنه أن يعزل هولندا على الساحة العربية والإسلامية، ويضعها في الخندق المعادي لشعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية.

إلى ذلك، أشاد بحر، برفض البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للقرار الأمريكي العنصري بشرعنة الاستيطان والمستوطنات "الصهيونية"، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني، يقدر عالياً كل المواقف العربية والإسلامية والدولية، التي رفضت وأدانت الانقلاب الأمريكي على الشرعية الدولية، والقوانين الدولية عبر شرعنة الاستيطان.

وأكد بحر، أن هذه المواقف تعبر عن روح العدالة والانصاف، تجاه قضية الاستيطان، التي تشكل أحد أخطر القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، ومصير شعبنا الفلسطيني، داعياً البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والآسيوية والأوروبية إلى تطوير مواقفها في مواجهة العنصرية والعدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، والعمل على عزل ومحاصرة المواقف والسياسات الأمريكية، المعادية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

نادي الأسير: الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما منذ أكثر من (60) يوماً

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يدعو للمشاركة بمسيرات الثلاثاء

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

&#34;الشعبية&#34; تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

"الشعبية" تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

التنمية: 378 امرأة ضحايا العنف و101 امرأة تم تحويلهن لمراكز الحماية

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الدفاع المدني يُتلف (642) اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام بالخليل

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الديمقراطية تدعو لإكساب يوم الغضب أبعاده السياسية بوقف التنسيق مع أميركا

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

الخارجية تُدين طرد ممثل (هيومن رايتس) وتعتبره محاولة أخرى لإخفاء جرائم الاحتلال

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

عشراوي: إسرائيل تتخلص من الشهود المحليين والدوليين على جرائمها

&#34;الشعبية&#34; تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

"الشعبية" تُنظّم وقفة إسنادية مع المضربين والمرضى وتدعو لضغط شعبي متواصل لإنقاذهم

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

وفد طبي قطري يصل غزة لإجراء عمليات زراعة القوقعة

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

جرحى باشتباكات ليلية في بيروت

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع &#34;الجاسوس إيلي كوهين&#34;

ابن رئيس سوري يساعد إسرائيل لتحديد موقع "الجاسوس إيلي كوهين"