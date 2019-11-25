كحيل: حنا ناصر يلتقي قادة حماس والفصائل غداً لاستكمال مشاورات الانتخابات

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خاص دنيا الوطن

أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن وفد اللجنة، برئاسة الدكتور حنا ناصر، سيلتقي غداً الثلاثاء، مع قادة الفصائل الفلسطينية، وحركة حماس.



وأوضح كحيل في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه خلال اللقاء، سيتم استكمال مشاورات الانتخابات، وذلك بعد توقفها نتيجة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.



ويشار إلى أن أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن وفد لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة حنا ناصر، سيصل اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، وسيلتقي قيادة حركة (حماس) لمناقشة ملف الانتخابات.