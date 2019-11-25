التعليم بغزة: غداً دوام طبيعي ولا تعليق في مدارس القطاع

الاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلة المتواصلة بحق شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنأكد معتصم الميناوي، مدير العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أن مدارس القطاع، ستشهد يوم غدٍ الثلاثاء عدة فعاليات واحتجاجات على القرارات الأمريكية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بشرعنة المستوطنات بالضفة الغربية.وأشار الميناوي، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الدوام طبيعي في كافة مدارس محفظات قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الفعاليات، ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً.في ذات السياق، أعلن أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أن دوام المعلمين والطلبة غداً، سيكون حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً التزاماً بالإجماع الوطني، باعتبار الثلاثاء يوم غضب فلسطيني، احتجاجاً على القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن