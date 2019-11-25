وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لـ"يوم الغضب" بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أية إصابات، قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال، وعصابات الاستيطان، في يوم الغضب غداً.
وفي الإطار، أعلن النجار لإذاعة (صوت فلسطين) عن تواجد النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين؛ للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أية إصابات، قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال، وعصابات الاستيطان، في يوم الغضب غداً.
وفي الإطار، أعلن النجار لإذاعة (صوت فلسطين) عن تواجد النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين؛ للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.
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