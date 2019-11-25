وزارة الصحة تُعلن جاهزيتها لـ"يوم الغضب" بالضفة الغربية



وفي الإطار، أعلن النجار لإذاعة (صوت فلسطين) عن تواجد النقابات الصحية وكوادر الوزارة في الميادين؛ للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أية إصابات، قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال، وعصابات الاستيطان، في يوم الغضب غداً.