الخضور: مليون طالب سيتلقون محاضرات توعوية غداً بخطورة القرارات الأمريكية بشأن المستوطنات



وأضاف الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن مشاركة فاعلة، ستنفذ في كافة مدارس محافظات الوطن، وجملة من النشاطات التي تستهدف زيادة الوعي بهذه القرارات وخطورتها، ما يعني أن أكثر من مليون طالب، سيتلقون محاضرات توعوية من خلال 150 ألف حصة مدرسية.



الأمريكية والإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: إن وزارة التربية والتعليم، والتزاماً بقرار القوى الوطنية باعتبار الثلاثاء يوم غضب، قررت أن تكون الحصة الأولى في كافة المدارس، حول خطورة هذه القرارات الأخيرة بحق القضية الفلسطينية لزيادة الوعي لدى الطلبة بما تقوم به الحكومتان