تيسير خالد يدعو لأوسع مشاركة في مسيرات الغضب ضد السياسة الأميركية

تيسير خالد

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رام الله - دنيا الوطن

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات الغضب ضد السياسة الأميركية.



وكتب يقول: بصرف النظر، اتفقت أو اختلفت مع سياسة القيادة الفلسطينية الرسمية، ومهما كانت فجوة الثقة معها، ومع سياستها المترددة والانتظارية، فإن الواجب الوطني، يدعو للمشاركة في مسيرات الغضب ضد السياسة الأميركية، فالمشاركة الجماهيرية الواسعة، يمكن أن تكون مدخلاً لتصويب سياسة هذه القيادة.