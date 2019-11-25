اتحاد المعلمين يُعلن تعليق الدوام بشكل جزئي غداً الثلاثاء

وأوضح ارزيقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه تم توجيه تعليمات للمعلمين بالقيام بعديد الفعاليات ضد القرارات الامريكية الاسرائيلية بحق القضية الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أن دوام المعلمين والطلبة غداً، سيكون حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً التزاماً بالإجماع الوطني، باعتبار الثلاثاء يوم غضب فلسطيني، احتجاجاً على القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلة المتواصلة بحق شعبنا.