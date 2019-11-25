شؤون فلسطينية

الأحمد: سنقول للعالم غداً "لسنا منقسمين على الصعيد الوطني والبرنامج النضالي"

الأحمد: سنقول للعالم غداً "لسنا منقسمين على الصعيد الوطني والبرنامج النضالي"
عضو اللجنتين لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على أهمية الحراك الشعبي، الذي سيبداً غداً الثلاثاء التزاماً بقرار القيادة، الذي اتخذته فور إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حول شرعية المستوطنات، وعدم مخالفتها القانون الدولي.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن القوى والفصائل، اجتمعت في كافة المحافظات، واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب غداً الثلاثاء للخروج بصوت واحد؛ ليقول للعالم أجمع: إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، ورفضه للإدارة الأمريكية المتحالفة مع حكومة الاحتلال.

وأشار الأحمد إلى أن الرسالة الأخرى التي سيرسلها أيضاً الحراك الشعبي غداً إلى العالم، أنه ليس هناك انقسام على الصعيد الوطني والبرنامج النضالي لمنظمة التحرير، وأنه يقف خلف القيادة وقراراتها، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وفيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي، الذي تقوم به القيادة على الصعيدين الإقليمي والدولي، أكد الأحمد أنه سيتواصل ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، وإذا استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) فسيتم التوجه إلى الجمعية العام للأمم المتحدة؛ للانعقاد تحت بند متحدون من أجل السلام؛ لإدانة الإعلان الأمريكي الأخير.

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