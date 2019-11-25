اشتيوي يدعو المواطنين لإنهاء "يوم الغضب" بالطرق الالتفافية والحواجز العسكرية



وأكد اشتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في المسيرات التي ستنطلق غداً في كافة محاظفات الوطن.



رام الله - دنيا الوطندعا منسق اللجان الشعبية في شمال الضفة، مراد اشتيوي، أبناء شعبنا، بأن تنتهي المسيرات الغاضبة غداً في "يوم الغضب" بالطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، لقطع الطرق على المستوطنين، كوسيلة ضاغطة عليهم، وإيصال رسالة الجماهير الغاضبة.