الجبور يُعلن عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى غداً الثلاثاء

أعلن منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، راتب الجبور، عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى غداً الثلاثاء في حديقة مدرسة سوسيا، مؤكداً انخراط اللجان في الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتصريحات الأمريكية حول الاستيطان.



ومن جانبه، دعا رئيس بلدية الخليل، تيسير ابو سنينة، أبناء المحافظة، للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق غداً الثلاثاء، باتجاه البلدة القديمة، تلبية لدعوة القيادة للجماهير لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي الاستيطاني.



وأشار أبو سنينة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن هجمات الاحتلال على البلدة القديمة، تصاعدت بعد إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة، كي يتسن للاحتلال تنفيذ جرائمه دون مراقب.

ومن جانبه، دعا رئيس بلدية الخليل، تيسير ابو سنينة، أبناء المحافظة، للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق غداً الثلاثاء، باتجاه البلدة القديمة، تلبية لدعوة القيادة للجماهير لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي الاستيطاني.

رام الله - دنيا الوطن