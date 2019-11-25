نابلس: الفصائل والقوى الوطنية تنظم مسيرة مركزية غداً الثلاثاء في "يوم الغضب"

بدوره، قال عضو إقليم حركة فتح في نابلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن فعاليات المحافظة أكدت على ضرورة انخراط كافة فئات المجتمع في فعاليات الرفض للإجراءات الإسرائيلية، وخاصة حماية المواطنين من جرائم المستوطنين، بتشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع المهددة.



وأوضح دغلس، لإذاعة (صوت فلسطين)، بأن المستوطنين يُصعدون من هجماتهم ضد أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن عصابات الاستيطان، فتحت النار بشكل عشوائي باتجاه قرية برقة شمال نابلس أمس.



رام الله - دنيا الوطناتفقت الفصائل والقوى الوطنية في محافظة نابلس، على تنظيم مسيرة مركزية غداً الثلاثاء في "يوم الغضب" بمشاركة القوى والنقابات والاتحادات والموظفين، تنطلق من المجمع الشرقي باتجاه ميدان الشهداء لإعلاء صوت الجماهير الرافضة للمواقف الأمريكية بحق قضيتنا.