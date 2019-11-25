رأفت: الفصائل تُشكل لجان حراسة ليلية في كافة المناطق المحاذية للمستوطنات



وأضاف رافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن الفصائل تعمل الآن على تشكيل لجان حراسة ليلية في كافة المناطق المحاذية للمستوطنات، تحسباً لتنفيذ المستوطنين أي اعتداء، خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد فعاليات مقاومة شعبية في أنحاء الوطن.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا) صالح رأفت: إن قيادات الفصائل كافة، ستشارك في الفعاليات الجماهيرية، التي ستنطلق غداً الثلاثاء، في كافة أرجاء الوطن، رفضاً لإعلان الإدارة الأمريكية، بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.