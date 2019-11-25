هيئة الأسرى: السرطان ينهش جسد الأسير أبو مخ وتحذيرات من تراجع وضعه الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، من تراجع الحالة الصحية للأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ (59 عاماً) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 48، والقابع في معتقل (النقب) الصحراوي، حيث يعاني من

ظروف صحية سيئة، وذلك بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الدم.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه منذ فترة جرى نقل الأسير أبو مخ إلى مشفى (سوروكا) الإسرائيلي، لإجراء فحوصات طبية، وتبين وجود خلايا سرطانية بالدم من نوع CLL، وقد تم إعطاؤه مجموعة من التطعيمات الخاصة ( بالرشح والإنفلونزا) وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديه حالياً، وأضافت أن الأسير بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه الصحي الصعب.



ولفتت الهيئة في تقريرها، إلى أن ظروف معتقلات الاحتلال القاسية، وانتشار أجهزة التشويش ذات الإشعاعات الخطرة بعدة سجون إسرائيلية، والتي تنقل بينها الأسير أبو مخ لسنوات طويلة، ساهمت بإصابته بهذا المرض.



وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو مخ، وعن أي تداعيات تطرأ على حالته الصحية، وطالبت بضرورة تكثيف الجهود القانونية للمطالبة بالإفراج عنه وعن غيره من الأسرى، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة

تهدد حياتهم بالموت.



يذكر بأن الأسير أبو مخ معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن بالمؤبد، وتم تحديد مدة حكمه بـ 40 عاماً، وهو من قدامى الأسرى الفلسطينيين، الذين تم اعتقالهم قبل "اتفاقية أوسلو"، كما أنه من أسرى الدفعة الرابعة، الذين كان من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال عنهم عقب التفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أميركية، إلا أن السلطات الإسرائيلية، تنصلت من ذلك، ولم تقم بالإفراج عنهم.