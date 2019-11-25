جمال محيسن: مسيرات الغد بداية لانتفاضة شاملة في وجه الاحتلال وجرائمه

وأشار محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن حركة فتح على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير، لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان؛ لرفض الإجراءات الأمريكية في تصعيد شامل.



وجدد محيسن ثقته بجماهير شعبنا وبقدرتها على مواجهة تلك الإجراءات، وإفشال المخططات الاستعمارية، داعياً إلى تحرك عربي، يرتقي لمستوى المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.



وطالب بالخصوص، وزراء الخارجية العرب، المجتمعين اليوم في القاهرة، بألا يكون اجتماعهم لإصدار بيانات فقط.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن: ان يوم الغضب غداً، هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية، وصولاً إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال.