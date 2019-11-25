(أونروا): انتهينا من تعويض أصحاب المنازل غير الصالحة للسكن بالكامل والمهدمة بنسبة 90%



وأكد أننا طلبنا من وكاله الغوث والمانحين بضروره تعويض أصحاب منازل الهدم الجزئي خلال اجتماعنا قبل ما يقارب الشهر بنائب المفوض، ومدير الوكالة، والمانحين السعوديين، وتوضيح ما يعانيه المتضررون من أوضاع صعبة.



وأضاف: أننا تلقينا إقبالاً وتعاطفاً من قبل نائب المفوض، ومدير الوكالة، ولكن لا يوجد شيء فعلياً على أوراق تؤكد وجود دعم مادي في الفتره المقبلة.



وأشار إلى أن الوكالة، دفعت ما يقارب 330 مليون دولار لإعمار المنازل المهدمة والمتضررة، مشيراً إلى أنه لا يوجد موعد رسمي لدفع التعويضات في الفترات المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد معين مقاط، مسؤول ملف الأضرار في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): أن الوكالة، كانت تصرف التعويضات للمتضررين، أو جزءاً منها منذ سنوات دون أية إشكاليات، ولكن منذ ما يقارب العامين، بدأت تصرف التعويضات بطريقة أقل بسبب نقص التمويل المخصص لهذا الملف، وإعطاء الوكالة الأولوية للهدم الكلي، وغير الصالح للسكن.وأضاف خلال مقابلته وفداً يمثل أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014، أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى الوكالة بغزة: "أننا من خلال اجتماعنا مع ممثلي المجتمع المحلي، اتفقنا على إعطاء الأولوية في التعويض لأصحاب المنازل المهدمة كلياً والمنازل المصنفة "جزئي بليغ" غير الصالحة للسكن، وعليه تمكنا في السنوات الثلاث الماضية من تعويض أصحاب المنازل المصنفة "جزئي بليغ" بالكامل من العدد الكلي 5600 منزل وبقيمة 60 مليون دولار، وكذلك انتهينا من تعويض أصحاب منازل الهدم الكلي بنسبة 90% من العدد 7400 منزل، ولم يتبق إلا 500 بيت فقط لم يتم تعوضيهم.وأضاف: أن المتبقي من الملف حوالي 52 ألف منزل لم يتم تعويضهم حتى هذه اللحظة، ومنهم المصنف "جزئي بليغ"، معرباً عن تفهمه لمعاناة الأسر المعتصمة.