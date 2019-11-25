مواطن من غزة يناشد الرئيس ورئيس الوزراء لمساعدته في تربية أطفاله

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رام الله - دنيا الوطن

أعاد المواطن مجاهد مرتجى، من قطاع غزة، مناشدته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية؛ من أجل مساعدته في تربية أطفاله من خلال تقديم المساعدة لهم.



وطالب مرتجى الرئيس بتبنى أطفاله الأربعة الذين رُزق بهم قبل خمس سنوات؛ حتى يتمكنوا من إكمال حياتهم بالطريقة المناسبة للعيش.



وأوضح مرتجى أنه الآن أب لسبعة أطفال، وهو موظف على بند العقود الموازية لوازة المالية منذ العام 1999، وما زال على بند تلك العقود.



وشرح بأن الداخل لا يكفى للعيش بكرامة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وأن الراتب المأخوذ من السلطة الفلسطينية، لا يكفي خصوصًا بعد إنجابه التوائم الأربعة.