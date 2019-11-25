المطران حنا يدعو المؤسسات الحقوقية إلى الالتفات لمدينة القدس





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه من الأهمية بمكان العمل على حماية التراث والثقافة والطابع الحضاري والإنساني في المدينة المقدسة، ورفض سياسات التهويد والسرقة والتزوير، التي تستهدف تاريخ مدينتنا.



ودعا المطران حنا، المؤسسات الحقوقية في عالمنا إلى الالتفات لمدينة القدس، وما يجري داخل أسوارها من جرائم تطال الإنسان والتراث والمقدسات، ووضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.



وقال: إن القدس مدينة إيماننا وعاصمتنا الروحية والوطنية كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، ووجب علينا، جميعاً أن ندافع عن هذه المدينة، وأن نبرز للعالم بأسره ما تتعرض له مدينة القدس من سياسات وممارسات، هادفة لطمس معالمها، وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين: إن الاحتلال، يسجل انتهاكات جديدة في كل لحظة في مدينة القدس، جراء الاعتداء على المدينة، وسكانها ومقدساتها، ومعالمها التراثية.